Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi’nin 9. dönem mezunları, Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle mezuniyetlerini kutladı. Törende duygusal anlar yaşanırken, öğrenciler mezuniyet yemini ederek kep attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, "Bu dönem itibarıyla 9. dönem mezunlarımızı veriyoruz. Öğrencilerimiz Türkiye’nin dört bir yanından gelerek burada dostluklar kurdu, ortak hayallerin peşinden yürüdü. Mezuniyetlerinin kendilerine ve topluma hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, gençlerin sadece mesleki değil, aynı zamanda ahlaki ve milli değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirildiğini vurgulayarak, "Ülkemizin aydınlık yarınlara yürüyebilmesi için gençlere büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise 9. dönem mezunlarını uğurlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Törenin sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ardından mezunlar hep birlikte mezuniyet yemini etti ve keplerini gökyüzüne fırlatarak mezuniyet sevincini aileleriyle paylaştı.