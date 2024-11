Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı önlük giyme töreni düzenlendi. Törende klinik aşamasına geçen öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen önlük giyme töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, diş hekimliği mesleğinin usta-çırak ilişkisi ile devam ettiğini dile getirerek, “Dördüncü ve beşinci sınıftan itibaren öğrencilerimiz kliniklerde hocalarımızın gözetiminde ve yol göstermesi ile hastalıkların hem teşhis edilmesinde hem de tedavi edilmesinde görev alacaklar ve hekimliği gerçek anlamda öğrenmiş olacaklar.” dedi.

Prof. Dr. Solmaz, konuşmasının sonunda öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dilerken ailelerine de teşekkürlerini iletti.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman, ise “Diş hekimi, bireylerin fiziksel sağlığının yanında sosyal yaşamı ve psikolojik durumu ile de ilgilenen çok boyutlu bir meslek çalışanıdır. Sizler, yalnızca dişleri tedavi etmekle kalmayacak, insanların gülümsemelerine, özgüvenlerine ve yaşam kalitelerine dokunacak hekimler olacaksınız. Sevgili öğrenciler, bugün giydiğiniz önlükle birlikte büyük bir sorumluluğu da omuzlarınıza alıyorsunuz. Üniversitemiz ailesi olarak sizlerin mesleki ve akademik gelişiminizin her aşamasında yanınızda olacağımızı ve başarılarınızı gururla takip edeceğimizi bilmenizi isterim. Bu yeni dönemde başarı, mutluluk ve sağlık dolu bir eğitim süreci geçirmenizi temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, öğrencilere seslenerek, “ Hekim olduğunuzda her bilgiye kıymet verin, onların tecrübelerinden faydalanın. Hekim olduğunuzda, üniversite sıralarında ve klinik uygulmalarda öğrendiğiniz her bilgi size yol gösterici olacaktır. Her zaman iyi bir insan ve iyi bir hekim olmak için çok çalışın ve dünyadaki medikal gelişmeleri yakından takip edin. Genç meslektaşlarım kararlarınız, vicdanınız, kalbiniz ve aklınız bugün size giydireceğimiz önlükleriniz gibi hep bembeyaz ve tertemiz kalsın.” İfadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından ERASMUS + hareketliliği kapsamında Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim alan üç öğrenciye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Beyaz önlük giyme töreni, klinik sürecine başlamak için önlük giymeye hak kazan 80 öğrencinin sahneye çıkarak önlüklerini giymesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Önlük giyme törenine, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.