Kütahya’nın Gediz ilçesi Uluoymak Mahallesi’nde, Bodur Cami yanında bulunan eski park alanı, Gediz Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi tarafından yapılan düzenlemelerle modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Yenilenen park, mahalleye uzun yıllar muhtarlık yapmış merhum İsmail İmren’in adını yaşatmak amacıyla “İsmail İmren Parkı” olarak isimlendirildi.

Yenilenen parkta çocuklar için oyun grupları ve spor yapma imkanı sunan fitness aletleri kurulurken, daha konforlu bir ortam için kamelyalar, banklar ve aydınlatmalar eklendi. Mahalle sakinlerine keyifli vakit geçirebilecekleri modern bir alan sunan park, mahallelinin beğenisini topladı.

Uluoymak Mahallesi Muhtarı Kemal Yörür, merhum Muhtar İsmail İmren’in mahalleye yaptığı fedakarca hizmetleri onurlandırmak için parkın isminin “İsmail İmren Parkı” olarak değiştirilmesini önerdi. Bu öneriyi 18 Kasım 2024 tarihinde Gediz Belediye Başkanlığına sunduğunu belirten Yörür, “Merhum muhtarımız İsmail İmren, 35 yıl boyunca mahallemize özveriyle hizmet etmiş, halkın her zaman yanında olmuştur. Onun adını bu parkta yaşatmak bizim için bir onur. Belediye Başkanımız Necdet Akel, önerimizi hızla onayladı. Parkın ismi, İsmail amcamızın anısını mahallemizde yaşatacak” dedi.

Parkın girişine yerleştirilecek tabelada, karekod teknolojisi kullanılacak. Bu karekod aracılığıyla İsmail İmren’in hayatı, mahalleye katkıları ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiler erişime sunulacak.

Mevcut mahalle muhtarı Kemal Yörür, merhum İsmail İmren’in mahalleye katkılarını “Emekli olduktan sonra mahallemizde ‘İğneci İsmail’ veya ‘Kırıkçı Çıkıkçı İsmail’ olarak bilinen İsmail amca, gece gündüz demeden insanlara yardımcı oldu. Bunun yanı sıra muhtarlık görevini büyük bir özveriyle yerine getirdi. İkametgah ve nüfus kayıt işlemlerini kolaylaştırmak için mahallede her zaman hazır olurdu. Halkın işlerini kolaylaştırmayı bir görev bilirdi. İsmail amcamızın hizmet aşkı ve samimiyeti mahallemiz için unutulmaz bir miras bırakmıştır” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ve yetkililer, yeni parkın hem İsmail İmren’in anısını yaşatacağını hem de mahalleye uzun yıllar değer katacağını belirttiler. Tabelanın tamamlanmasının ardından park resmi olarak “İsmail İmren Parkı” adıyla hizmet vermeye devam edecek.