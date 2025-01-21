Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 5. Etap TOKİ Projesi için çalışmalar başladı. Dayınlar Mahallesi’nde 159 konut ve Umurbey Mahallesi’nde 59 konut inşaatını kapsayan proje, geçtiğimiz ay yüklenici firma ile imzalanan sözleşmenin ardından hız kazandı.

Toplamda 405 milyon TL bedelle gerçekleştirilecek proje, 450 gün içinde tamamlanacak şekilde planlandı. İlk kazı çalışmaları, Dayınlar Mahallesi’nde TOKİ 2. Etap konutlarının yanında başladı ve inşaat sürecinin ilk aşamasına geçildi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "TOKİ 5. Etap Konutları projesi, ilçemizin gelişimine önemli katkılar sağlayacak ve halkımıza modern, yaşanabilir yaşam alanları sunacak. Dayınlar Mahallesi ve Umurbey Mahallesi’ni kapsayan bu projeyle hem ekonomik hem de sosyal anlamda bölgemize değer katmayı hedefliyoruz. Çalışmaların kazasız bir şekilde tamamlanmasını temenni eder, bu önemli projenin ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.