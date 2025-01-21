Bursa’nın İnegöl ilçesinde belediye zabıta ekipleri ekmek fırınlarını mercek altına aldı. 67 ekmek fırını ile 18 ekmek satış noktası ekiplerce denetlendi. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren 9 işyerine idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek fırınlarına yönelik denetim başlattı. 85 ekmek fırını ve ekmek satış noktasına yapılan denetimlerle ilgili Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: “Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde faaliyet göstermekte olan Ekmek Fırınları ve Ekmek Satış Noktası işyerlerine yönelik denetimler icra edilmiştir. Bu çerçevede 67 ekmek fırını ve 18 ekmek satış noktası olmak üzere toplam 85 işyerinde ekiplerimizce gerekli kontroller yapılmıştır. Denetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, gramaj, hijyen, güncel fiyat etiketi ve tarife, saklama-depolama alanları, işyeri tertip ve düzeni, ruhsat faaliyet koluna uygun satışa arz edilen ürünler hakkında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında mevzuata aykırı faaliyet gösteren 9 işyerine idari yaptırım uygulanmıştır”

“Vatandaşlarımız 153 çözüm merkezine ihbarda bulunabilir”

Vatandaşların yaşadığı sorunlara yardımcı olabilmek adına çağrı merkeziyle iletişime geçilmesi gerekildiğini belirten İnegöl Zabıta Müdürlüğü, “Zabıta Müdürlüğü olarak farklı iş kollarına yönelik kurum içi ve kurumlar arası koordineli denetim faaliyetleri devam edecektir. Ayrıca vatandaşlarımız yaşadıkları sorunlarla ilgili belediyemizin 153 Çözüm Merkezi aracılığı ile 7-24 işyerleri hakkında ihbarda bulunabilir” açıklamasında bulundu.