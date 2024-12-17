Kütahya Gediz Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçedeki beslenme alanlarına düzenli olarak mama bırakıyor.

Sokak hayvanlarının kış aylarında daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel "Sokak hayvanlarımız, kış aylarında daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor. Biz de onların yaşam kalitesini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi, hayvanlarımıza da sahip çıkmak, bizim insani sorumluluğumuzdur" dedi.

Belediye ekipleri, özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik düzenledikleri bu destekle, vatandaşların da hayvanlara karşı duyarlı olmalarını teşvik ediyor. Gediz Belediyesi, hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, ilçedeki tüm canlıların sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor.