Kütahya’nın Gediz ilçesinde esnaflık yapan ve yardımseverliğiyle tanınan Mehmet Özdemir, Ramazan ayı boyunca iftar vaktinde pazaryerinde çorba ve helva ikramında bulunarak takdir topluyor.

Cumartesi günleri kurulan Gediz pazaryerinde, iftar saatine yetişemeyen vatandaşların imdadına yetişen Özdemir, evinde hazırlattığı çorba kazanıyla pazaryerine gelerek sıcak ikramlarda bulunuyor.

Mehmet Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaparak, "Ramazan ayında iftara yetişemeyen hemşerilerimize sıcak bir kase çorba ve tatlı ikram ederek destek olmak istedik. Bu ayın ruhunu yaşatmak ve insanların gülümsemesine vesile olmak benim için en büyük mutluluk" dedi.

Pazaryerinde esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük takdir toplayan Özdemir’in bu anlamlı davranışı, Gediz’de yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendiren önemli bir örnek olarak görülüyor.