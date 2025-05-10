Kütahya’nın Gediz ilçesindeki geleneksel çivisiz ahşap ambarlar yüzlerce yıldır zamana direniyor.

İlçeye bağlı Aliağa köyü, yüz yılı aşkın geçmişe sahip ahşap tahıl ambarlarıyla dikkat çekiyor. Tamamı yöresel mimariyle inşa edilen bu ambarlar, yalnızca köy ekonomisinin değil, aynı zamanda kültürel mirasın da yaşayan birer sembolü olarak ayakta durmaya devam ediyor.

Aliağa köylülerinin ifadelerine göre, bu yapılar en az 100 yıldır kullanılıyor ve hala işlevini sürdürüyor. Ahşap iskelet sistemiyle, çivi kullanılmadan, tamamen geçme ve kilit sistemleriyle inşa edilen tahıl ambarları, Anadolu’nun kadim yapı tekniklerini günümüze taşıyan nadide örneklerden. Doğal malzemelerle, iklime ve bölge coğrafyasına uygun şekilde tasarlanan bu yapılar, içlerindeki tahılları uzun süre bozulmadan koruyacak şekilde havalandırmalı olarak planlanmış.

Aliağa köyünün zamana direnen ve sağlamlıklarıyla dikkat çeken ambarları, sadece birer tarımsal depo değil, geçmişin yaşam biçimini, üretim kültürünü ve ustalık mirasını günümüze taşıyan canlı tanıkları adeta. Her biri, dededen toruna aktarılan bir emeğin, doğayla uyumlu yaşam anlayışının ve köylünün çevreye duyduğu saygının yansıması.

Günümüzde pek çok köyde modern depolama yöntemlerine geçilmişken, Aliağa köyünde bu ambarların hala aktif olarak kullanılması, geçmişin bilgi ve deneyiminin ne kadar sağlam temellere dayandığını gözler önüne seriyor. Bu yönüyle, yalnızca bölge halkı için değil, kırsal mimari ve kültürel miras açısından da büyük değer taşıyorlar.

Korunmaları ve gelecek nesillere aktarılmaları gereken bu tahıl ambarları, Kütahya’nın geleneksel mimarisini ve Anadolu’nun üretim kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Gerek kültürel miras araştırmacıları, gerekse yerel yöneticiler ve turizm ilgilileri için Aliağa köyü, keşfedilmeyi bekleyen otantik bir değer sunuyor.