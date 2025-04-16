Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencisi Şüheda Uzun, örnek bir çalışmaya imza attı. Dr. Öğr. Üyesi Melike Pehlivan’ın danışmanlığında yürüttüğü "Kırsal Bölgede Yaşayan Kadınların Meme Kanseri Farkındalığı ve Önleyici Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi" başlıklı projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Bu önemli destek, genç bir öğrencinin bilimsel merakının ve toplumsal sorumluluk bilincinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Şüheda Uzun’un bu projesi, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların meme kanseri konusundaki bilgi düzeylerini, erken teşhis yöntemlerine yaklaşımlarını ve bu konudaki davranışlarını detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlıyor.

Konuyla ilgili Yüksekokul Müdürü Dr.Yusuf Güner, "TÜBİTAK’ın bu projeye destek vermesi, hem Şüheda Uzun için büyük bir motivasyon kaynağı olacak hem de diğer üniversite öğrencilerini benzer araştırmalar yapmaya teşvik edecektir. Bu tür destekler, gençlerin bilimsel düşünce becerilerini geliştirmelerine ve topluma faydalı projeler üretmelerine imkan tanıyor" dedi.

Güner, "Şüheda Uzun’un araştırması, kırsal bölgelerdeki kadınların meme kanseri farkındalık düzeyini artırmaya yönelik daha etkili stratejiler geliştirilmesine katkı sağlar ve erken teşhis oranlarının yükselmesine yardımcı olur. Bu başarı, Gediz SHMYO için de gurur kaynağı olmasının yanı sıra, üniversitelerin toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı bireyler yetiştirme misyonunun da güzel bir örneğini teşkil ediyor. Şüheda Uzun’u ve danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Melike Pehlivan’ı bu anlamlı ve önemli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.