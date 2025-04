AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Her mahallesiyle her hikayesiyle İstanbul" sloganı ile kentin her noktasına hizmet götürmek için çalışmalarına başladı. Bu çerçevede, İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilecek danışma meclislerinin ilki Ümraniye’de gerçekleştirildi. Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Teşkilatımızın gayretleriyle Ümraniye’mizi de İstanbul’umuzu da ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur" dedi.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. "Her mahallesiyle her hikayesiyle İstanbul" sloganı ile şehrin her noktasına ulaşmak için başlatılan kapsamlı saha çalışmaları doğrultusunda, İstanbul’un 39 ilçesinde danışma meclisleri düzenleniyor. Bu toplantılarla teşkilat mensupları bir araya gelerek strateji belirleme ve istişare süreçlerini birlikte yürütüyor. İlk danışma meclisi toplantısı, Ümraniye Nikah Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İl Kadın Kolları Başkanı Salih Demirer, İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, İl Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Arife Gümüş, Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Samet Esmer, belediye başkan yardımcıları ve ilçe teşkilatları katıldı.

"İstanbul’umuzu ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur"

Programda konuşan İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Devraldığımız hizmet bayrağını çok daha yukarlara taşıyacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Teşkilatımızın gayretleriyle Ümraniye’mizi de İstanbul’umuzu da ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hizmet için açtığı yolda ilerlediklerini vurgulayan Başkan Özdemir, "Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahibiz. Hiçbir mazeret olmadan çalışacağız. Her birimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yarısı hatta çeyreği kadar çalıştığı vakit hem ilçelerimizde hem İstanbul’umuzda bayrağı çok daha yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.

"Mahalleler olmazsa ilçe teşkilatlar olmaz"

İl Başkanı Abdullah Özdemir, mahalle teşkilatlarının önemine de dikkat çekerek, "Şunu özellikle belirtmek istiyorum; mahalleler olmazsa ilçe teşkilatlar olmaz. Vatandaşla ilçe arasındaki köprüyü mahalle teşkilatlarımız kuruyor. Onun için mahalle teşkilatlarımız bizim için çok önemlidir. Mahalle başkanlarımızdan rica ediyorum. Bayrağı sizler dalgalandırıyorsunuz. Partimizin kuruluşundan bu yana partimize emek vermiş mahalle başkanlarımızı ihmal etmeyelim. Yol arkadaşlarımızı kendi safımızda toplayacağız. AK Parti’yi kendi mahallemizde en iyi şekilde temsil etmeye, kendi mahallemizde oylarını en iyi şekilde arttırmaya hep birlikte söz verelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, "Değerli yol arkadaşlarımız, içinde bulunduğumuz zorlu süreçte işimiz hiç de kolay değil. AK Parti’mizi yeniden ayağa kaldırıp eski gücüne kavuşturmak bizim elimizdedir" diyerek sözlerini tamamladı.

Teşkilatlar sahaya iniyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, danışma meclislerinin yanı sıra bu Pazar günü tüm ilçelerde eş zamanlı hane ziyaretleri gerçekleştirecek. Teşkilat mensupları vatandaşlarla birebir temas kurarak hem hal hatır soracak hem de saha gözlemlerini raporlayacak.

Bu çalışmaya dair bir televizyon programında konuşan İl Başkanı Abdullah Özdemir şunları söyledi:

"Biz AK Parti olarak, milletin partisi olduğumuzu her fırsatta sahada göstermeye devam ediyoruz. Bu Pazar günü İstanbul’un 39 ilçesinde, teşkilat mensuplarımız yüzlerce haneyi ziyaret edecek. Amacımız çok net: Vatandaşımızın kapısını çalmak, halini hatırını sormak, derdini dinlemek ve bir çayını içmek. Bu sadece bir siyasi çalışma değil, aynı zamanda samimiyetin, vefanın ve gönül bağımızın bir göstergesi. Biz siyasetimizi sokakta, mahallede, evlerde yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki milletin duası olmadan hiçbir iş bereketli olmaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da her zaman ifade ettiği gibi, ‘Gönüllere girmeden sandıktan çıkılmaz.’ Biz de o gönüllere girmenin derdindeyiz."