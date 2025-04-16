Isparta Emniyet Müdürlüğü, şehit ve gazi çocukları ile personel çocuklarını sinema etkinliğinde buluşturarak unutulmaz bir gün yaşattı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi çocukları ile emniyet personelinin çocukları sinema gösteriminde bir araya geldi. Etkinlikte çocuklar sinema keyfi yaşarken, Isparta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri çocuklarla yakından ilgilendi. Etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Evlatlarımızın gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki gülümseme bizlere ilham ve güç veriyor" denildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal faaliyetlerinin ilerleyen dönemde de devam edeceği bildirildi.