Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gürlek Köyü, geçtiğimiz günlerde hem geleneksel keşkek şenliğiyle coştu hem de köy halkının uzun süredir devam eden bir derdine dikkat çekti. Gürlekliler Derneği ile Gürlek Köyü Muhtarlığının ortaklaşa organize ettiği etkinlikte, köy meydanından taş ocağı alanına doğru "taş ocağı kapatılsın" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından köy meydanında bir basın açıklaması yapıldı. Taş ocağının tozundan doğrudan etkilenen köy halkından konuşmacılar, yaşadıkları mağduriyeti ve sağlık sorunlarını dile getirerek yürekleri burktu. Köy halkı, taş ocağı tozunun yaşam kalitelerini düşürdüğünü ve sağlıklarını tehdit ettiğini vurguladı.

Gediz Gürlekliler Derneği Başkanı İbrahim Demir, düzenlenen şenliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, öncelikli hedeflerinin taş ocağının oluşturduğu çevre ve sağlık sorunlarına çözüm bulmak olduğunu belirtti. Demir, basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Köyümüzde ilk kez köylülerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz şenliğimize ilginin çok güzel olduğunu görüyoruz. Ancak öncelikli hedefimiz, halkımızın taş ocağının toz örtüsünden kurtulmasıdır. Maalesef son bir yıl içerisinde bu toz örtüsünden en az beş köylümüz vefat etti. Diğer köylülerimizin de sağlıkları bu toz örtüsünden bozulmasın istiyoruz. Taş ocağı şirketinin ÇED kurallarına uyması gerektiğini, ancak maalesef yıllarca kurallara uymadıklarını bu yüzden kapatılmasını istiyoruz. Artık köylülerimiz sağlıksız yaşamak istemiyorlar."

Demir, şenliğe ve mücadelelerine maddi manevi destek veren Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, MHP İlçe Başkanı, İl Genel Meclis Üyeleri, köy muhtarları, Fırdan Köyü Çevre Derneği, misafirler ve tüm köy halkına teşekkürlerini iletti.

Taş ocağı protestosunun ardından şenlik alanında keşkek ve ayran ikram edildi. Çocuklara pamuk şekeri hediye edilerek yüzleri güldürüldü. Çeşitli yarışmalar düzenlenirken, köyün bazı değerli eşyaları açık artırmayla satılarak gelire dönüştürüldü. Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, MHP İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyeleri de şenliğe katılarak köy halkıyla bir araya geldi. Müzik eşliğinde köy halkı yöresel oyunlar oynayarak bayram coşkusunu yaşadı.

Gürlek Köyü Muhtarı Kemal Can da keşkek şenliğine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Keşkek şenliğimize ilginin çok güzel olduğunu, bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.