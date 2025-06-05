Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen Köyü, ilçe merkezine mahalle olarak bağlanma isteğiyle sandık başına gitti. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan referandumda ’Evet’ kararı çıktı.

Gediz ilçe merkezine yalnızca 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan Dörtdeğirmen Köyü’ndegerçekleştirilen halk oylamasında, 115 kişi "evet", 74 kişi ise "hayır" oyu verdi. Böylece köy halkı, mahalle statüsüne geçme yönünde karar aldı. Referandum sonucuyla birlikte Dörtdeğirmen’in, Gediz Belediyesi’ne mahalle olarak bağlanması sürecinde önemli bir aşama tamamlanmış oldu. Bundan sonraki süreçte, köyün mahalleye dönüştürülmesi için belediye meclisi kararı, ardından valilik onayı ve İçişleri Bakanlığı’nın değerlendirmesi bekleniyor.

Dörtdeğirmen köylüleri, ilçe merkezine yakınlıkları nedeniyle hizmetlere daha kolay ulaşmak, altyapı ve belediye imkanlarından daha fazla yararlanmak amacıyla mahalle olma yönünde adım attıklarını belirtiyor.

Mahalle olma sürecinin tamamlanmasının ardından Dörtdeğirmen, Gediz Belediyesi sınırları içine alınarak resmi olarak mahalle statüsü kazanacak.