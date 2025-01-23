Gediz Devlet Hastanesi modern sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Yeni Nesil Fakoemülsifikasyon (Fako) cihazını envanterine ekledi. Göz hastalıklarının tedavisinde devrim niteliği taşıyan bu cihaz, özellikle katarakt ameliyatlarında kullanılacak.

Katarakt, göz içindeki lensin saydamlığını kaybederek opak bir görünüm almasıyla ortaya çıkan ve görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Bu durum, ışığın ve görüntülerin gözün görme merkezine ulaşmasını engeller, bulanık veya puslu bir görme şikayetiyle kendini belli eder. Kataraktın ilaç ya da gözlükle tedavisi mümkün değildir. Tek çözüm yöntemi ameliyattır ve en güncel tedavi şekli Fako (Fakoemülsifikasyon) cerrahisidir.

Fako cihazı, titreşimli ses dalgaları yardımıyla kataraktı göz içinde eriterek temizler. İşlem sonrasında göz içine katlanabilir yapay bir mercek yerleştirilir. Hastalar genellikle aynı gün taburcu edilip, ameliyat sonrası göz damlası kullanımıyla iyileşme sürecine devam ederler.

Gediz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Haner, yeni cihazın kazandırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son teknoloji Fako cihazının hastanemize kazandırılmasıyla birlikte göz hastalarımıza daha etkili ve hızlı bir tedavi sunmayı amaçlıyoruz. Bu cihaz, hem hastalarımız hem de sağlık personelimiz için önemli bir yenilik. Hastanemize ve hastalarımıza hayırlı olsun" dedi.

Yeni nesil Fako cihazı sayesinde Gediz Devlet Hastanesi’nde katarakt tedavisi için artık daha modern ve konforlu bir hizmet sunulacak.