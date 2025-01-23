Kütahya’nın Gediz ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı boyunca toplam 471 konut satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 21’i ipotekli, 450’si ise diğer satış kategorisinde yer aldı. İlçe genelinde 173 ilk el satış ve 279 ikinci el satış yapıldığı kaydedildi.

2023 yılına bakıldığında, Gediz’de toplamda 472 konut satışı gerçekleşmişti. Bu satışların 57’si ipotekli, 415’i ise diğer satış olarak kaydedilmişti. Ayrıca, 219 ilk el satış ve 253 ikinci el satış yapılmıştı. 2024 yılı, toplam satış sayısı bakımından bir önceki yıla oldukça yakın bir performans gösterirken, özellikle ipotekli satışların ciddi şekilde azaldığı gözlemlendi.

2024 yılı boyunca Gediz’de konut satışları aylık olarak değişiklik gösterdi. Ocak ayında 40, Şubat ayında 26, Mart ayında 30, Nisan ayında 26, Mayıs ayında 23, Temmuz ayında 48, Ağustos ayında 68, Eylül ayında 55, Ekim ayında 65, Kasım ayında 46 ve Aralık ayında 44 konut satışı gerçekleştirildi. Haziran ayında ise herhangi bir konut satışı yapılmadı. Ağustos, 68 satış ile yılın en hareketli ayı olurken, Haziran ayında satış yapılmaması dikkat çekti.