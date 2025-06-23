Gediz Devlet Hastanesi’ne kazandırılacak MR cihazının ihale sürecinin tamamlanıp sözleşmesinin imzalanmasının ardından, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, cihazın kurulum aşamasına geçildiğini duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte Gediz ve çevre ilçelerdeki vatandaşlar, artık MR hizmeti almak için başka il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Bu durum, özellikle kronik hastalığı olan veya düzenli kontrol gerektiren hastalar için büyük kolaylık sağlayacak ve sağlık hizmetlerine erişimi önemli ölçüde artıracak.

MR cihazının Gediz Devlet Hastanesi’ne kazandırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz, "Gediz Devlet Hastanemizde yıllardır kanayan yara haline gelen MR cihazı için yapılan sözleşmenin ardından, kurulum aşamasına geçildiğinin müjdesini vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Artık vatandaşlarımız başka illere gitmeden ilçemizde MR hizmetini alabilecekler. Bu, Gediz’imiz ve halkımız için sağlık alanında atılmış çok önemli bir adımdır" dedi.

Yılmaz, cihazın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "MR cihazının ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, İl Başkanımız Sayın Ceyda Çetin Erenler’e, Milletvekillerimiz Sayın Adil Biçer, Sayın İsmail Çağlar Bayırcı ve Sayın Mehmet Demir’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gediz’imize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

MR cihazının kurulumunun tamamlanmasıyla birlikte Gediz Devlet Hastanesi, bölgedeki sağlık hizmeti kalitesini önemli ölçüde artıracak modern bir donanıma kavuşmuş olacak.