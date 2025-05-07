Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Dereköy (Hacıaliler) yolu, üzerindeki çok sayıda çukur nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Aliağa, Dereköy ve Kayacık köylerinin ortak kullanımında olan yoldaki bozukluklar, araçlarda maddi hasara yol açıyor ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atıyor.

Yolda oluşan derin çukurlar, özellikle araç süspansiyonları ve lastiklerinde hasara neden olurken, sürücülerin de direksiyon hakimiyetini kaybetme riskini artırıyor. Bölge sakinleri, yetkililerden bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını talep ediyor.

Vatandaşlar, "Bu yolu üç köy olarak ortak kullanıyoruz. Her gün bu çukurlarla boğuşmaktan bıktık. Araçlarımız sürekli zarar görüyor. Yetkililerin sesimizi duyup bu yola bir çözüm bulmasını istiyoruz" şeklinde yaşadıkları mağduriyeti dile getirdiler.

Köy halkı, yolun en kısa sürede tamir edilerek ulaşımın daha güvenli hale getirilmesini bekliyor.