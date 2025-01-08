Kütahya’nın Gediz Belediyesi, sosyal yardımlaşma çalışmaları kapsamında 8 ayda 291 ihtiyaç sahibi aileye destek sağladı.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, yaptığı açıklamada, “Birlikte güçlü, birlikte daha güzel bir Gediz inşa ediyoruz” vurgusunda bulundu. Başkan Akel, yardımların, toplumun yaşam standartlarını iyileştirmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Başkan Akel, “Gelecek nesillerin daha güçlü, umutlu ve mutlu bir Gediz’de yaşamaları için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gediz’i yalnızca bir coğrafi sınır değil, büyük bir aile olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda yapılan yardımların, ilçedeki sosyal dayanışmayı artırdığı ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüğü ifade ediliyor.