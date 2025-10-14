Gediz’de en çok Erasmus+ etkinliği gerçekleştiren okul unvanına sahip olan Altınkent Ortaokulu, "S.O.S." isimli Erasmus+ projesi çerçevesinde öğrenciler Letonya’nın başkenti Riga’da gitti.

Okul Müdürü Okan Karaca liderliğinde Ahmet Buğra Akgün ve Yavuz Çelik isimli öğrenciler ile birlikte, elektronik atıkların (e-atık) geri dönüşümü ve sürdürülebilirlik konularında uluslararası eğitimlere katılıyor.

Öğrencilere bilek güreşinin incelikleri anlatıldı
Rigas 31. Vidusskola liderliğindeki Letonya hareketliliği boyunca hafta boyunca yoğun bir program uygulandığı belirtildi. Düzenlenen eğitim ve aktiviteler arasında E-Atık Geri Dönüşüm Tesisi ziyareti, 2D Video Oluşturma çalışmaları, E-Atıklardan Sanatsal Tasarımlar yapımı, Örnek bir etkinlik planı ve müfredata entegrasyonu (öğretmenler için) yer alıyor.

Kaynak: İHA