Gediz’de en çok Erasmus+ etkinliği gerçekleştiren okul unvanına sahip olan Altınkent Ortaokulu, "S.O.S." isimli Erasmus+ projesi çerçevesinde öğrenciler Letonya’nın başkenti Riga’da gitti.

Okul Müdürü Okan Karaca liderliğinde Ahmet Buğra Akgün ve Yavuz Çelik isimli öğrenciler ile birlikte, elektronik atıkların (e-atık) geri dönüşümü ve sürdürülebilirlik konularında uluslararası eğitimlere katılıyor.

Rigas 31. Vidusskola liderliğindeki Letonya hareketliliği boyunca hafta boyunca yoğun bir program uygulandığı belirtildi. Düzenlenen eğitim ve aktiviteler arasında E-Atık Geri Dönüşüm Tesisi ziyareti, 2D Video Oluşturma çalışmaları, E-Atıklardan Sanatsal Tasarımlar yapımı, Örnek bir etkinlik planı ve müfredata entegrasyonu (öğretmenler için) yer alıyor.