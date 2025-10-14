Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçede yaşayan çölyak hastaları ve ailelerini özel bir piknik etkinliğinde ağırladı. Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde yemekler yenildi, çocuklar oyunlar oynadı, sohbetler edildi. Başkan Ercan çölyaklı vatandaşlara desteklerinin devam edeceğini açıkladı.

Glütensiz ekmek yardımı ve sosyal destek kartına 3 ayda bir yapılan ödemelerle çölyaklı vatandaşların glutensiz gıdaya ulaşmalarına yardımcı olan Sincan Belediyesi, farkındalık oluşturmak adına özel bir piknik tertip etti.

Geleneksel hale gelen piknik etkinliği bu yıl Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan çölyaklı vatandaşların her biriyle ayrı ayrı ilgilendi, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe 350 kişi katıldı, çölyak hastalarının beslenme ihtiyaçlarına uygun ikramlar sunuldu. Aileler doğayla iç içe zaman geçirirken, çocuklar tamamı geri dönüşüm malzemelerinden inşa edilen parkta gönüllerince oynadı. Piknik buluşmasının çölyak konusunda farkındalığı arttırması da hedeflendi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Günlük ekmek temini, glütensiz gıda desteği ve her 3 ayda bir destek kartı aracılığıyla sağladığımız yardımlarla ilçemizde yaşayan çölyak hastası vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Çölyakın bir yaşam biçimi olduğunu her fırsatta söylüyorum. Bugün de burada güzel bir piknik organizasyonunda bir araya geldik. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Çölyaklı vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları ürünlere kolay ulaşabilmeleri için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.