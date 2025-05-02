Güvenlik sistemlerinden akıllı ev çözümlerine, elektrik ve mekanik taahhütten plaka tanımaya kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Abis Kontrol, teknolojiyi merkeze alan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Güvenlik teknolojileri, otomasyon sistemleri ve teknik taahhüt alanında uzmanlaşan Abis Kontrol, sunduğu entegre çözümlerle sektördeki konumunu her geçen gün güçlendiriyor. Şirket, araç ve yaya geçiş sistemlerinden güvenlik geçiş altyapılarına, plaka tanıma ve otopark yönlendirme çözümlerinden iç ve dış mekan ile cephe aydınlatma sistemlerine kadar birçok alanda hizmet sunuyor. Aynı zamanda akıllı ev ve otel kontrol sistemleriyle kullanıcıların ışık, perde, sıcaklık ve güvenlik uygulamalarını tek bir merkezden yönetebilmesine imkan tanıyor. Abis Kontrol, yalnızca otomasyon değil, aynı zamanda elektrik taahhüt ve uygulama hizmetlerinde de geniş bir tecrübeye sahip. Zayıf akım sistemlerinde yangın algılama, kamera, interkom, uydu ve internet altyapılarına özel mühendislik çözümleri geliştiren firma, projelere özel altyapı kurulumlarıyla dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak, mekanik taahhüt hizmetleri kapsamında ısıtma, soğutma, havalandırma ve sıhhi tesisat uygulamalarını da üstleniyor.

"Geleceği güvenli hale getirecek sistemler kuruyoruz"

Abis Kontrol’ün her projede estetik, işlevsellik ve teknolojiyi bir arada sunduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gedikoğlu, "Müşteri ihtiyaçlarını merkeze alarak özel çözümler geliştiriyoruz. Yerli mühendislik gücümüz ve sahadaki uygulama kabiliyetimizle sektörde fark oluşturuyoruz. Sadece bugünü değil, geleceği de güvenli ve verimli hale getirecek sistemler geliştiriyoruz" diye konuştu.

Yüzde 100 yerli sermaye ile faaliyet gösteren Abis Kontrol, mühendislik temelli yaklaşımıyla güvenlik, verimlilik ve enerji tasarrufunu bir araya getiren çözümler üretmeyi sürdürüyor. Şirket, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, yapay zeka destekli sistemler ve IoT tabanlı altyapılarla hizmet yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Mustafa Gedikoğlu’nun liderliğinde büyümeye devam eden Abis Kontrol, bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı projeler ve aldığı olumlu geri bildirimlerle, güvenlik ve otomasyon alanında Türkiye’nin sayılı markaları arasında yer almaya aday görünüyor.