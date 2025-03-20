Aydın ve Ege Bölgesi’nin tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan, yaşanan taşkınlar ile hafızalarda iz bırakan Büyük Menderes Nehri geçmişteki günlerin aksine bu günlerde kuraklık tehlikesiyle boğuşuyor.

Ege Bölgesi’nin önemli tarımsal alanlarını besleyen su kaynağı olarak bilinen, sadece su değil üreticilerin de ümidini taşıyan Büyük Menderes Nehri geçmiş yıllarda yaşanan yoğun yağışlar sonucu taşkınlara yol açarak çevresindeki arazileri sular altında bırakıyordu. Taşkın dönemlerini geride bırakan Büyük Menderes Nehri şimdilerde ise kuralık tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Son yıllarda yağış miktarındaki belirgin azalma ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Büyük Menderes Nehri’nin su seviyesi düşmeye başladı. Sulama ihtiyacı duyan çiftçiler için adeta bir hayat damlası olan nehirdeki şu anki su seviyesi tarım alanlarının sulanması için sorun yaşatacak seviyelere geldi. Özellikle suya bağımlı tarım ürünlerinin verimliliği, nehrin mevcut durumundan doğrudan etkileniyor.

Büyük Menderes Nehri’nin kuraklık riskinin bölge ekonomisi üzerinde de büyük etkiler oluşturacağını belirten vatandaşlar, bu durumu bölgenin tarım faaliyetleri açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirerek gelinen son durum ile ilgili yetkililerden önlem alınmasını istiyor.