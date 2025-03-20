Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Belediyespor ile Muğla Üniversitesi arasında oynanan Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi karşılaşmasını tribünden takip ederek takıma desteğini gösterdi.

Dumlupınar Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadelede Başkan Kahveci, sporseverlerle bir araya gelerek oyunculara moral verdi ve başarılar diledi. Kütahya Belediyespor, rakibini 90-61 gibi farklı bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Kahveci, Kütahya’nın spor alanındaki gelişimine vurgu yaparak, "Kütahya Belediyespor’umuzun her zaman yanındayız. Sporun ve sporcularımızın gelişmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Takımımızın mücadele azmi ve başarısıyla gurur duyuyor, bundan sonraki karşılaşmalar için de kulübümüze başarılar diliyorum" dedi.