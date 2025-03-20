Antalya’nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde uygulama noktasında çevirdiği motosikletli öğretmene verdiği öğütler ile herkesin içini yakan trafik polisinin 6 Şubat depreminde eşini ve 9 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi. Yaşadığı acıyı içinde yaşayan ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan polis memuru, "Onun kameraya videoya çektiğinin hiç farkında değildim. Arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde eşime çocuğuma binlerce dua geldi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde bulunan uygulama noktasında, Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde görevli polis memuru Murt Özkaya ile motosiklet kullanıcısı öğretmen Erkan Kordon’u uygulama noktasında aralarında geçen diyalog gündem olmuştu. Alanya’dan Konaklı’ya gitmek için yola çıkan ve dönüş yolunda trafik uygulama noktasında kontrol için durdurulan Erkan Kordon, yaşadığı anları kendi sosyal medyasında paylaştıktan sonra kullanıcılar tarafından büyük beğeni aldı.

"Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma’’

Kordon’u durduran polis memuru, ’nasılsın kardeşim’ dedikten sonra evrakını aldı. Bir süre sonra ikilinin arasında motosikletle ilgili sohbet ederken, polis memurunun "Kardeş aman dikkat et. Montunu falan giy. Mont önemli. Benden büyüksün galiba. Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma" sözleri içleri yaktı. Kordon ardından bu anları sosyal medyada paylaştı ve polis memurunun gerek davranışları gerekse de öğütleri ise herkes tarafından takdir topladı.

‘’Deprem sabahı 3 kişiden 1’nin vefat ettiğini gördüm’’

6 Şubat depreminde eşi Mehtap Özkaya ile 9 aylık Ünal Miraç adındaki bebeğini kaybeden polis memuru, uygulama noktasında öğretmen ile arasında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı: "Bizim günlük olarak standart yaptığımız uygulama yapıyorduk. Ben sorgu yaptığım esnada bir boşluğuma geldi. Onun kameraya videoya çektiğinin hiç farkında değildim. Arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde eşime çocuğuma binlerce dua geldi. Dua edenlere teşekkür ediyorum. Bir yandan çok mutlu hissettirdi. Bir yandan garip hissettirdi. Sosyal medyadan gelen duaları görünce ben daha çok mutlu oldum. Ben 6 Şubat’tan sonra bu hayatın çok gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bir anda bu hayattan gidiyorsun. Önemli olan yanındaki, arkanda bıraktığın insanların üzülmesi çok kötü oluyor. Ben bu acıyı yaşadım. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Allah bize kibri riyayı kimseye bulaştırmasın. 6 Şubat sabahı ben birden fazla yakınımı, tanıdığımı, 3 kişiden 1 kişinin vefat ettiğini gördüm. Ben Gaziantep Islahiye İlçe Emniyet kadrosunda görevli idim. 6 Şubat depreminden sonra benim gideceğim yer yoktu. Ailemin evi de ağır hasarlıydı. O evde yıkıldı. Onların sağlıklarında bir şey yok. Bu depremde eşim ve 9 aylık erkek evladımı kaybettim’.’

"Eşim ile çocuğumun isminin bir devlet kurumunda yaşamasını isterdim’’

Videodan sonra eşi ile evladı için çok dua edildiğini ve kendisinde bu hayatta bir tek hayalinin olduğunu aktaran Özkaya "Sadece bir hayalim var. Eşim ile çocuğumun isminin bir devlet kurumunda yaşamasını isterdim. Bu vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun’’ ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntüden sonra önce görüntünün bir yerlerde paylaşılmasını engellemek için öğretmeni bulmak isteyen ardından ise sosyal medya kullanıcıları tarafından eşine ve evladına edilen duadan sonra mutlu olduğunu ifade eden Murat Özkaya ‘’Öğretmen ile ilk konuştuktan sonra ilk video çıktıktan sonra hiç mutlu olmadım. Ne oluyor diye serzenişte bulundum. Sonradan baktığımda insanların dua etmesi beni çok mutlu etti. Videoyu çeken öğretmen çok iyi bir şeye vesile oldu’’ dedi.

‘’Toparlanmamdaki en büyük etken amirlerim ve arkadaşlarım’’

Depremden sonra kalacak bir evleri kalmadığı için Alanya’ya geçici görevlendirme ile gelen ve 2 yıl boyunca Konaklı Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde görev yapan, Özkaya ‘’ Depremde eşimi ve çocuğumu kaybettikten sonra kalacak bir yerimiz olmadığı için akrabamız da Alanya’da olduğu için o acıyla buraya gelmek istedik. Şehit Abdullah Ümit Sercan Bölge Trafik İstasyon Amirliği’ne geldim. Komiserimiz sen gitme burada kal dedi. Ben sana destek olurum dedi. Diğer amirlerim arkadaşlarım olsun yardımcı oldular. Ben ilk 6 ay geldiğimde hiç konuşamadım. Kendi halimdeydim. Benim toparlamamın en büyük sebebi buradaki amirlerim ve arkadaşlarım. 2 sene oldu burada beni bir aile gibi karşıladılar" diye konuştu.