DÜZCE(İHA) – Düzce Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri Albay Talat Demirel Anaokulunda minik öğrencilerle birlikte fiden diktiler.

Ağaç bayramı olarak ta adlandırılan Orman Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Orman İşletmesi görevlileri tarafından Albay Talat Demirel Anaokulu bahçesinde bulunan yeşil alana ağaç dikimi yaptılar. Öğrencilere çevre bilinci ile ilgili bilgilendirirken, miniklere hediye olarak fidan verildi. Öğrenciler hediye edilen fidanları toprakla buluşturacak.