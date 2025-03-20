Antalya Muratpaşa Belediyesi, turizmin ayrılmaz bir parçası olan gastronomide kaliteyi yükseltmek için önemli bir adım atıyor. "G-OldTown" standartları geliyorANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde turizmin ayrılmaz bir parçası olan gastronomide kaliteyi yükseltmek için önemli bir adım atıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve Diversey ile işbirliği protokolü imzalayarak, gıda işletmelerinin uluslararası standartlara uygun şekilde sertifikalandırılacağını duyurdu.

Muratpaşa Belediyesi, AGYİD ve Diversey iş birliğiyle hayata geçirilecek bu program kapsamında, restoran, kafe, lokanta ve pastaneler belirli hijyen ve gıda güvenliği standartlarını karşılamak için başvuruda bulunabilecek.

Protokol imza töreninde AGYİD ve Diversey’e teşekkür eden Başkan Uysal, Kaleiçi’nden esinlenerek “G-oldTown” isminin verileceği sertifikalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kaleiçi’ni merkez alan amagenel olarak şehrin tamamında turizm niteliğini, hizmet standartlarını yükseltmeye gayret eden bir çalışma stratejimiz var. İşletmelerimizi sertifikalandıracağız. G-OldTownGıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programının gastronomiyle ilgili olan hijyen ve gıda güvenliği kısmını Diversey firması ve AGYİD ile sahaya uygulayacağız" diye konuştu.

AGYİD Dernek Başkanı Zeki Özen ise daha önce Antalya’nın gastronomi destinasyonu olması İçin bir çalıştay düzenlediklerini ve çalıştaydan çıkan sonuç raporlarına göre yol izlemeye karar verdiklerini kaydetti.