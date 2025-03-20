Bilecik Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ücretsiz iftar organizasyonunu bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

Organizasyon, grubun kurduğu güçlü birlik ve beraberlik anlayışını yansıtarak şehir genelinde geniş bir kesime hitap etti. Grup başkanlarından Alper Badak, yaptığı açıklamada; "Güçlü Bilecik, Güçlü Fenerbahçe" mottosunu vurgulayarak Bilecik’teki en büyük taraftar grubu olduklarını ve en iyi organizasyonları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ayrıca, Liseli Genç Fenerbahçeliler Grubu’nun Eren Ünsal liderliğinde büyük bir ivme yakaladığını ve güçlü bir ekip oluşturduğunu dile getirdi.

Alper Badak, organizasyonların yalnızca Kadıköy’de değil, Bilecik’te de devam edeceğini ve Fenerbahçe’ye olan desteklerini her alanda sürdüreceklerini ifade etti.