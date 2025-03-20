Altay’ın genç oyuncularından Mehmet Gündüz’ün sakatlığını tamamen atlattığı ve şans verilmesi halinde hafta sonu Altınordu ile oynanacak İzmir derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Altay’da Mehmet Gündüz sevinci yaşanıyor. Son olarak 8 Şubat’taki Beykoz Anadoluspor karşılaşmasında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, o müsabakadan sonra oynanan 5 maçı da yaşadığı sakatlık sebebiyle kaçırdı. Hafta içi yapılan antrenmanlarda yer alan genç oyuncunun şans verilmesi halinde 22 Mart Cumartesi günü Altınordu ile oynanacak İzmir derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.

Mehmet Gündüz, bu sezon 13 maça çıkarken ,2 de gol katkısı verdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte sol bek Özgür Özkaya’nın cezası sona ererken, sakatlığı bulunan forvet Deniz Kadah’ın derbide oynamasının zor olduğu ifade edildi. Ağrıları olan Hikmet ile Murat Berkan Demir’in durumlarının da maç günü belli olacağı bildirildi.