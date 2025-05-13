Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, genelde insanların önemsiz bir rahatsızlık olarak gördüğü baş dönmesinin beyne pıhtı atma, beyin ve kulak tümörleri gibi önemli hastalıkların ilk bulgusu olabileceğini belirtti.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, günlük hayatta çoğu insanın yaşadığı fakat çok fazla üstüne düşmediği halk arasında baş dönmesi olarak bilinen vertigoya dikkat edilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Acil servise yapılan en sık başvurulardan birisinin baş dönmesi olduğunu ve baş dönmelerinin yaklaşık yüzde 80-85’inin iç kulak kaynaklı olduğunu söyleyen Op. Dr. Tuna Kenar, hastaların böyle bir durumda öncelikle bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanına başvurmaları gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Op. Dr. Tuna Kenar, baş dönmesi rahatsızlığının, yaklaşık yüzde 15-20’sinin beyinden kaynaklı olduğunu ve çok düşük oranda da boyunda düzleşme ve farklı hastalıklarla ilgili olduğunu dile getirdi. Kişilerin baş dönmesini bir hastalık olarak gördüğü, fakat uzmanlar tarafından hastalık öncesi bir bulgu olarak kabul edilen vertigonun birçok önemli hastalığın habercisi olabileceğine dikkat çekiliyor.

"Geçmeyen baş dönmesi zamanında tedavi edilmezse, önemli hastalıkların tanısında gecikmeye yol açabilir"

KBB Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, baş dönmesi için gelen hastalara uygulanan tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verirken; bu rahatsızlığın zamanında tedavi edilmezse, sadece kişinin hayat kalitesini bozmadığını, aynı zamanda kulakta veya beyindeki önemli hastalıkların tanısında gecikmeye de yol açabileceğine dikkat çekerek, "Sabah kalktığında ani baş boyun hareketleriyle tetiklenen, 15-20 saniye gibi kısa süreli, gün içinde tekrarlayıcı, bulantının da eşlik ettiği şikayetlerle hastalarımız bizlere başvuruyor. Bu klinik durumda, kulak kaynaklı baş dönmelerinin en sık sebepleri arasında yer alan "kristal kayması" diye bilinen pozisyonel vertigo dediğimiz bir durum söz konusu. Hastalarımız bu şikayet ile geldiğinde, hızlı bir nörolojik muayeneden sonra beyin veya iç kulak kaynaklı olup olmadığını tespit ediyoruz. Baş dönmesine eşlik eden işitme kaybı, çınlama, güç kaybı, baş ağrısı vb. şikayetlerini de soruyoruz. İç kulak kaynaklıysa işitme testi yanısıra, tanı manevralarının ardından sağ kulak veya sol kulak kaynaklı olduğunu anlıyoruz. Ardından ise tedaviye başlıyoruz. Tedavide ise en önemli olay hastaya düzeltme manevrası yapılması ve ani hareketler yapılmaması. Hastaya ani hareketler yapmaması konusunda uyarıda bulunurken kristal kayması hastalığının tedavisinde manevra tedavisi yapılması şart. Ardından hastalarımızı, normal hayata daha çabuk dönmesi için ilaçlar ile destekliyoruz. Eğer bu şekilde kristal kayması, iç kulak tansiyonu (Meniyer) vb. en sık görülen baş dönmesi sebeplerini elersek, kulakta veya beyinde tümör varlığı veya farklı damarsal yapılarla ilgili radyolojik görüntülemeler yapılıyor. Baş dönmesinde,sebebe yönelik tanı konduktan sonra, hastanın acil ve idame tedavisi planlanır. Baş dönmesi, ilk etapta fizik muayeneyle tanısı konabilen bir hastalık. Bu hastalık hayat kalitesini oldukça bozuyor. Her yaşta her cinste görülebiliyor" diye konuştu.

"Baş dönmesi ihmal edilecek bir rahatsızlık değil, hastalık değil başka bir hastalığın belirtisidir"

Vertigonun birçok önemli hastalığın habercisi olabileceğini belirten Op. Dr. Kenar, "Baş dönmesi olduğu zaman hastalar çok panikliyor ve rahatsız oluyor. Bu tür durumda, yere düşmemek için sakin kalıp güvenli bir şekilde oturmak ve sabit kalmak lazım. Göz hareketlerinde şiddetli hareketler olup bulantıyı tetiklediği için, parmağınızı göz hizasında, yaklaşık 30 cm karşıya tutup tam ortasına bakarsak yoğun baş dönmesi azabilir. Ardından ise en yakın tıbbi yardım çağırmalarını öneriyoruz. Hastalar bazen, baş dönmesi oldu ve geçti diye düşünebiliyor ama gün içinde tekrarlıyor ve böyle bir durumda beklememek lazım. Çünkü manevra tedavisi ile düzeltilebilecek bir kristal kayması hastalığı olabileceği gibi beyinde tümör, baloncuk veya damarsal patolojiyi bulgusu da olabilir. Özetle; baş dönmesi ihmal edilecek bir rahatsızlık değil, hastalık değil başka bir hastalığın belirtisi. Bu rahatsızlığı dikkate alıp tedavi için hastaneye başvurmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.