Gebzeli çocuklar origami yapmayı anneleriyle birlikte öğrendi.

Gebze Belediyesi’nin ücretsiz sömestr tatili etkinlikleri kapsamında Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne-Çocuk Atölyesi’ne katılan Gebzeli anneler, çocuklarıyla birlikte Origami sanatının tüm inceliklerini eğlenceli bir şekilde öğrendi. Kağıt katlama sanatı olarak bilinen Origami dersine katılan anne ve çocuklar, usta öğreticinin rehberliğinde çeşitli renklerde kesilmiş kare şeklindeki kağıtlardan kuş, kedi, köpek, balık gibi bir çok sevimli hayvan ve nesneleri el becerileri sayesinde birlikte yaptılar.