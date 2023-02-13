Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altın alındı.

Alınan bilgiye göre, 43 BB 272 plakalı otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı. Kazada, isimleri belirtilmeyen sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.