İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması sonrası insani yardım malzemesi taşıyan tırlar, işlemlerin ardından Kerem Şalom Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne geçiş yaptı.

Ateşkes anlaşmasının ardından, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım tırlarının sevkiyatı başladı. Gazze Şeridi’nin güneyinde, İsrail kontrolündeki Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) Sınır Kapısı’nda sabah saatlerinden itibaren tır hareketliliği gözlemlendi.

Sınır kapısında bekleyen tırlar, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması sonrası gerekli işlemlerin ardından Gazze Şeridi’ne geçiş yaptı. Bölgeye sevk edilen tırların ne tür insani yardım malzemeleri taşıdığına ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.