Erzurum Palandöken Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen anlamlı etkinlikte, Erzurum’da eğitim gören Gazzeli öğrenciler piknikte buluştu.

Programa katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Zulmün gölgesinde büyüyen bu genç kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirebildiysek ne mutlu bize. Bu vesileyle bir kez daha Gazze’de yaşanan insanlık dışı soykırımı lanetliyor; özgürlüğün, barışın ve adaletin en kısa zamanda Filistin topraklarına hâkim olmasını temenni ediyorum" dedi.