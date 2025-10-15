Gazze Şeridi’nin merkezindeki yıkım İsrail’den gözlemlenirken, İsrail insansız hava araçlarının (İHA) bölge semalarındaki yoğun hareketliliğini patlama sesleri ve yer yer yükselen dumanlar takip ediyor.

İsrail ve Hamas arasında 10 Ekim’de varılan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi görüntülendi. İsrail’den görüntülenen Gazze Şeridi’nin merkezinde devasa bir enkaz manzarası hakimken, binaların büyük bir bölümünün yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı görülüyor.

Ayrıca bazı noktalardan aralıklarla siyah dumanların yükseldiği gözlemlenirken, İsrail insansız hava araçlarının (İHA) bölge semalarındaki yoğun hareketliliğini patlama sesleri ve yer yer yükselen dumanlar takip ediyor.