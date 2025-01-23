Gazze’de ateşkese varılmasından bu yana binaların enkazından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı 162’ye yükseldi.

Gazze Şeridi’nde Hamas ve İsrail arasında 19 Ocak’ta ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Filistinliler, yakınlarının cansız bedenlerini arıyor. İsrail’in saldırılarının durmasıyla enkaz yığınlarında arama çalışmaları başlatıldı. Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ateşkese varılmasından bu yana enkaz altından 162 cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi. Sivil savunma ekipleri ve Gazze halkının katıldığı arama çalışmaları, ekipman ve iş makinelerinin yetersizliği nedeniyle zor şartlarda yürütülüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 161’e, yaralı sayısının ise 111 bin 166’ya yükseldiği bildirilmişti.