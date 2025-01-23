Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, genişletme çalışmaları devam eden Mersin Limanı ile ilgili, "Projenin tamamlanmasıyla 2,6 milyon TEU olan konteyner kapasitesi 3,6 milyon TEU’ya çıkacak" dedi.

Vali Pehlivan, dünyanın en büyük ilk 100 konteyner limanı arasında 91. sırada yer alan, yıllık elleçlenen toplam konteyner yük miktarı, 124 hektar alanı ve tüm liman hizmetlerini aynı sahada verebilen Mersin Limanı’nda devam eden genişletme çalışmalarının yürütüldüğü şantiye alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi alan Pehlivan, "Genişleme projesinin tamamlanmasıyla limanın 2,6 milyon TEU olan konteyner kapasitesi 3,6 milyon TEU’ya çıkacak. 880 metrelik rıhtıma 400 metrelik 2 mega gemi aynı anda yanaşabilecek" diye konuştu.

Proje kapsamında dolgu işlemleri 2 etap olarak planlan Mersin Limanı’nda, bugün itibarıyla 100 bin metrekare saha doldurulurken, inşaat çalışmaları devam ediyor.

Mersin Limanı hakkında

Mersin Limanı 2,6 milyon konteyner ve 10 milyon ton konvansiyonel kargo kapasite özelliği ile Türkiye’nin en büyük konteyner limanları arasında yer alıyor. Türkiye ihracatının konteyner yüklerde yüzde 22’si, konvansiyonel yüklerde yüzde 7’si Mersin Limanı tarafından gerçekleştiriliyor. İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin (Ankara, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Elazığ) ithalat-ihracat kapısı olan Mersin Limanı, Orta Doğu ülkelerinin transit merkezidir. Yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanan limanda, genişletme projesinin tamamlanmasıyla ilave 500 kişiye daha doğrudan istihdam sağlanacak.