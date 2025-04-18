Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) göre, İsrail’in tek taraflı olarak ateşkes anlaşmasını bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde 420 bin kişinin yeniden yerinden edildiği tahmin ediliyor.

İsrail, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana sivilleri hedef alarak soykırım gerçekleştirirken, dünya bu suça sessiz kalıyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) göre, İsrail’in tek taraflı olarak ateşkes anlaşmasını bozduğu 18 Mart tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde 420 bin kişinin yeniden yerinden edildiği tahmin ediliyor.

"Zaten son derece kötü olan durum, bombardıman ve insani ile ticari yardımların girişini engelleyen kuşatma nedeniyle daha da kötüleşiyor" açıklamasını yapan yardım kuruluşu UNRWA, Gazze Şeridi genelinde 115 barınak merkezi işletildiğini ve bu barınaklarda 90 binden fazla yerinden edilmiş sivilin yaşadığını bildirdi.