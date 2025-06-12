"Sıfır Atık" projesine önem veren Sultangazi Belediyesi tarafından Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre Farkındalık Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Çevre Farkındalık Yarışmasına katılarak en fazla atık toplanmasına yardımcı olan katılımcılara altın ödülü verildi. Törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "A-Tıkla Katıl uygulamamıza 5 bin değil en az 50 bin kişinin başvurması gerekir. Doğa hepimizin, çevre hepimizin. Çevreyi ve doğayı hep beraber korumalıyız" dedi.

Sıfır Atık" projesine önem veren Sultangazi Belediyesi tarafından Türkiye Çevre Haftası neticesinde Çevre Farkındalık Yarışmaları Ödül Töreni düzenlendi. Sanat Sokağı’ndaki programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda "Komşuna Öner" ve "Geri Dönüşüm Toplama Yarışması" kapsamında dereceye giren katılımcılara ödül verildi.

Birinciye tam altın verildi

Programda, Komşuna Öner ve Geri Dönüşüm Toplama Yarışması kapsamında bin 207 kilogram geri dönüşüm atığı toplayarak birinci olan Remziye Akkaya’ya tam altın, 821 kilogram geri dönüşüm atığı toplayarak ikinci olan Ferhat Olcay Ardıç’a yarım altın ve 685 kilogram geri dönüşüm atığı toplayarak üçüncü olan yarışmacı Gülay Ülker’e çeyrek altın verildi. Yarışma süresince 37 kişiye referans olarak 637 kilogram geri dönüşebilir atığın toplanmasını sağlayan Emine Okatan ise yarım altının sahibi oldu. Katılımcılar ödüllerini Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun’un elinden aldı.

Sıfır Atık Sergisi ilgi gördü

Ödül töreninden sonra Başkan Dursun, Sıfır Atık sergisini gezdi. Geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen tablolar, elbiseler, oyuncaklar ziyaretçilerin beğenisini topladı. Alanda çocuklar, geri dönüşüm malzemeleriyle bir ritim oyunu olan makaras yaparken, bez çantaları rengarenk boyayarak da keyifli zaman geçirdiler. Alana gelen ziyaretçilere günün anısına sukulent dağıtımı gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi’nin A-Tıkla Katıl uygulaması geniş kitlelere ulaşıyor

Sultangazi Belediyesi, atık dönüşümü konusunda daha aktif olunması için hayata geçirdiği ‘A-Tıkla Katıl’ uygulamasını gün geçtikçe daha geniş kitlelere ulaştırıyor. İlçede ikamet eden vatandaşlar belediyeyi aramadan, atıklarını kumbaralara götürmeden sadece tek bir tuşla atıkların geri kazanımını sağlayabiliyor. A-Tıkla Katıl uygulamasından ilçedeki geri dönüşüm yerleri görünürken, randevu oluşturarak atıkların teslimi sağlanıyor. Geri dönüşüme teşvik etmek için uygulama üzerinden çeşitli hediyeler de veriliyor. Uygulamayı kullanarak atık teslim eden ev kullanıcıları topladıkları puanlarla hediye dükkanı içerisindeki ürünler arasından seçim yapabiliyor.

"Sıfır atık müdürlüğümüz ciddi çalışmalar yapıyor"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çevre Haftası’ndayız ve çevreye farkındalık bilinciyle bakmak zorundayız. Sultangazi Belediyesi olarak çevre farkındalığını gündemde tutmak ve sıfır atıkla ilgili bugün güzel bir çalışmadayız. Hem bilim merkezimizin, kültür merkezimizin ve sıfır atık müdürlüğümüzün yapmış oldu çalışmalar var. Burada plastik, kağıt ve birçok atığın çevreye nasıl zarar verdiğini anlatmak için buradayız. Sonrasında da başta çocuklarımız olmak üzere nasıl dönüştürüleceğini burada uygulamalı olarak gösterdik. Bir plastik atığın çevrede 300-400 yıl kaldığını biliyoruz. Oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak içinde başta plastik atıkların toplanması, tekrar dönüştürülmesi veya doğaya kazandırılması için sıfır atık müdürlüğümüz ciddi çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Çevreyi ve doğayı hep beraber korumalıyız"

Çevre bilincine değinen Başkan Dursun, "Sultangazi Belediyesi’nin ‘A-Tıkla Katıl’ adıyla bir uygulaması var. Bu uygulamaya 5 bin komşumuz katıldı. Bu 5 bin komşumuz 14 bin defa bizi çağırmış. Bu uygulamaya katılan komşularımıza bugün hediyelerimiz oldu. 1,2 ve 3’üncülere altın verdik. Çevre bilincinin güçlü olması için bu işleri yapıyoruz. Burada bilim merkezi ve ana kucağı kreşlerimizde çocukların atıklardan ne kadar çok şey çıkarmış olduğunu gördük. Sultangazi Belediyesi olarak Çevre Haftası’nda çevre bilincinin oluşması için güçlü çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalara halkımızın da güçlü destek vermesini istiyoruz. A-Tıkla Katıl uygulamamıza 5 bin değil en az 50 bin kişinin başvurması gerekir. Doğa hepimizin, çevre hepimizin. Çevreyi ve doğayı hep beraber korumalıyız" şeklinde konuştu.