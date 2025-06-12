Muş’un Malazgirt ilçesinde faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, yıl boyunca emek vererek hazırladıkları projeleri ve sanatsal eserlerini görücüye çıkardı.

Sergiye katılan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Elif Bayram, stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Gençlerin üretkenliğini takdir eden Kaymakam Bayram, "Bu genç yeteneklerimizin ortaya koyduğu projeler, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Hepsini gönülden kutluyorum" dedi.

Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek ise yaptığı kısa konuşmasında, öğrencilerin azminin öğretmenlerin özverisiyle birleşince ortaya çok kıymetli işler çıktığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçedeki farklı ilkokullardan sergiyi gezmeye gelen minik öğrenciler de özellikle robotik, el sanatları ve görsel tasarım çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi. Çocukların heyecanı, serginin ne denli ilham verici olduğunu da gözler önüne serdi.

Sergi açılışına Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, kamu kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.