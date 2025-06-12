Adana Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 3 yıllığına kiralanarak yapılan tesise su aboneliği veren Adana Büyükşehir Belediyesi, yapının imara aykırı olduğunu öne sürerek yıkım kararı aldı. İşletme sahibi ihaleye büyükşehir belediyesi imar işletmesinin de girdiğini alamayınca bunların başlarına geldiğini söyledi.

İşletme sahibi Mustafa Arslan, bir yıl önce Adana Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yapmış olduğu ihaleye girerek Seyhan Nehri kenarındaki alanı kiraladı. Daha sonra buraya "Seyir Terası" ismini verdiği bir kafe açtı. Kafenin su aboneliği de Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ASKİ’den aldı.

Arslan, yaklaşık 10 kişinin evine ekmek götürdüğü bir tesis ortaya çıkardıklarını belirterek, "Ama tesisi açtıktan sonra Çukurova ve büyükşehir belediyesinden sürekli baskı yemeye başladık. Çünkü büyükşehir belediyesi imar şirketi de ihaleye girdi ancak kazanamadı. Biz en yüksek parayı verip ihaleyi kazandık. Belediye önce kaçak yapı olduğu için burayı yıkmaya çalıştı. Ancak biz mahkemeye verip davayı kazandık. Şimdi de imara aykırı diye burayı yıkmaya çalışıyor" dedi.

Arslan, zabıtaların gelip yarın saat 10.00’da yıkılacağını kendilerini tebliğ ettiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Burası için imara aykırı diyorlar. Ama ASKİ yani belediye imara aykırı yapıya nasıl su aboneliği verdi. Etrafta benzer bir sürü yapı var. Onlara neden yıkım kararı çıkmıyorda bize çıkıyor. Bunlar hepsi bilinçli yapılan şeyler. Hem Çukurova hem de büyükşehir belediyesi bilinçli olarak bizim 3 yıllığına kiraladığımız tesisimizi yıkmaya çalışıyor. Bizim bu yapı için gerekli olan her yerden iznimiz var. Ben burayı çevre şehircilikten seyir terası yapacağım diye kiraladım. Benim bütün evraklarım var her şey hukuki. Hukuksuzluk yapan büyükşehir ve Çukurova Belediyesidir."