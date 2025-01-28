İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları nedeniyle güneye göçe zorlanan 300 binden fazla Filistinli, kuzeydeki evlerine dönüş yaptı.

Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırıları sonucu kuzeydeki evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, ateşkes anlaşmasıyla birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güney ve orta kesiminden yola çıkan 300 binden fazla Filistinlinin Reşid Caddesi ve Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze şehrine ve kuzeye geri döndüğü belirtildi.

"Bugün sanki bayramın ilk günü gibi hissediyorum"

İsrail’in saldırıları nedeniyle aylar önce evini terk etmek zorunda kalan Om Muhammed, "Artık yorgun hissetmiyorum. Evimize döneceğimiz için mutluyum. Dünyalara bedel" ifadelerini kullandı. Evine doğru dönüşe geçen Safaa Ahmed ise, "Özellikle 15 aydan fazla bir süredir ailemi göremediğim için tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Şimdi ailemle buluşma hayalim gerçek olacak" dedi. Sami Jaafar, "Bugün sanki bayramın ilk günü gibi hissediyorum ve her şeyin yolunda gitmesini umuyorum. Evlerimizi yeniden inşa edeceğiz ve çocukların hayallerini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. Dönüş yolundaki Salim Ali ise, "Eve dönüşe geçtiğimizden beri mutlulukla üzüntü arasında karışık duygular hissediyorum. Sevdiklerimizi kaybettiğimiz için üzgünüm. Garip bir duygu" dedi. Om İbrahim ise, "Gazze’de geride bıraktığımız sevdiklerimize, yakınlarımıza, evimize döneceğimiz için mutluyum" ifadelerini kullandı.