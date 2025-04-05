Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa ilçe merkezinde su baskınlarının önüne geçmek amacıyla İstiklal Mahallesi’nde 35 milyon TL’lik yatırımla yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa’nın altyapı çalışmalarını iyileştirme çalışmaları sürdürüyor. İlk etapta Gazipaşa’da yaklaşık 50 km kanalizasyon ve yağmursuyu hattının bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. ASAT ekipleri, ilçe merkezinde çok şiddetli yağışlarda oluşan su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla İstiklal Mahallesi’nde yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştiriyor. Bu çalışmayla Gazipaşa ilçe merkezinde yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yağmursuyu hattı yapılacak

Çalışmalar kapsamında Mehmet Oğuz Bulvarı ile Şehit Süleyman Gür Bulvarı kesişiminde 60 metrelik alana 3x2 metre, Alparslan Türkeş Parkı’ndan başlayıp İhsan Oğuz İş Merkezi arkasına kadar olan kısımda ise Cemal Gürsel Caddesi üzerinde 370 metrelik alanda 2x2 metre olmak üzere bölgede toplam 535 metre menfez yapılacak. Ayrıca çalışmalarla İstiklal Parkı’nın olduğu bölgelerin yağmur suyunu toplayıp, Rahmi Ataöv Caddesinden geçerek, Yaşar Doğu Caddesine bağlayıp bu bölgede 660 metre drenaj hattı yapılacak. 535 metre menfez

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Gazipaşa Şube Müdürü Erhan Özbudak, "Gazipaşa ilçemizin merkezinde İstiklal Mahallesi’nde Adliye Sarayı’nın hemen arkasında çalışma yürütüyoruz. Sel riski açısından ilçemizde en riskli bölge burası. Daha önce buralarda sel baskınları yaşandı. Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatıyla hemen etüt çalışması yapıldı ve projemizi tamamladık. Mart ayı başında çalışmalara başladık. Projeyi tatbik ediyoruz. 535 metre menfez işimiz olacak 660 metre 1000’lik ve 1200’lük betonarme boru döşeyeceğiz. Burada yaşanan su baskınlarını kalıcı bir çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.

"Her kış burayı sel basıyordu"

İstiklal Mahallesi Muhtarı Ali Yıldırım da çalışmadan oldukça memnun olduklarını belirterek, "Her kış burayı sel basıyordu. Mahallemizin ve ilçemizin en büyük sorunu buydu. Başkanım Günnercik Yaylası’nda bize söz vermişti ve sözünde durdu. Esnaf ve mahalleli rahat edecek" diye konuştu.