Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor, hafta sonu oynadığı maçta Sarız Anadoluspor’u 7-1 skorla farklı mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Yaşar Beşağıl, M. Emin Çolak
Gaziosmanpaşaspor: Yaşar Şener (Şaban Salih dk. 55), Hakan Sümer, Berat Koç, Hakan Yılmaz (Mustafa Zafer dk. 55), Kemal Karataş, Adem Karataş, Emre Borlu, Mustafa Gezgin, Ebubekir Sain, Emirhan Demirezen, Ali Bozkurt
Sarız Anadoluspor: Fatih Aslan, Ömer Aktosun, Türker Yılmaz, Onur Kişi, Emre Yolcu, Bekir Yüce, Barış Ertuğrul (Emirhan Çelik dk. 46), Şeref Akdağ, Yusuf Koçkat, Sezgin Lama, Fevzi Tek
Goller: Emre Borlu (dk. 15), Adem Karataş (dk. 27), Emirhan Demirezen (dk. 36), Ebubekir Sain (dk. 44), Mustafa Gezgin (dk. 56, 67), Niyazi Albayrak (dk. 88) (Gaziosmanpaşa), Emre Yolcu (dk. 70) (Sarız Anadoluspor)