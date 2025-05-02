Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Tanıtım ve Tasarım AŞ (GBB Kültür AŞ), Gaziantep Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi iş birliğinde gerçekleştirilen Eğitimin Geleceği ile Geleceğin Eğitimi Gaziantep Liseler ve Üniversiteler Arası Felsefe Sempozyumu bildirilerini e-kitap olarak yayımlayarak gençlerin eğitim üzerine düşüncelerini geniş kitlelerle buluşturdu.

Bu önemli akademik etkinlik, eğitimin bugününü ve geleceğini felsefi bir perspektifle değerlendirmek amacıyla lise ve üniversite öğrencilerini aynı çatı altında bir araya getirdi. Gençler, eğitime dair sorgulamalarını, eleştirilerini ve gelecek için önerilerini akademik bir disiplin içinde sundu. Bu anlamda lise öğrencilerinin felsefi bir sempozyumda bildiriler sunması, eğitimin geleceğine dair umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Sempozyum bildirilerini bir araya getiren çalışma, gençlerin eğitim hakkındaki düşüncelerini, eleştirel bakış açılarını ve çözüm önerilerini içeren kıymetli bir kaynak olarak hazırlandı. Aynı zamanda, gençlerin akademik çalışmalara katılımının desteklenmesi ve fikirlerinin geniş kitlelere ulaşmasının sağlanması açısından da büyük bir önem taşıyor.

Sempozyum bildirilerini içeren "Eğitimin Geleceği ile Geleceğin Eğitimi" e-kitabına okurlar, https://gbbkultur.com/portfolio/egitimin-gelecegi-gelecegin-egitimi-gaziantep-liseler-ve-universiteler-arasi-felsefe-sempozyumu-e-kitap/ adresinden ücretsiz olarak ulaşabilecek.

"Gençlerimizin düşüncelerine değer veriyoruz"

GBB Kültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, "GBB Kültür AŞ olarak Gaziantep’te ilkleri hayata geçirmeye ve gençlerimizin önünü açan projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Eğitimin yalnızca aktarılan bir bilgi bütünü değil, aynı zamanda eleştirel düşüncenin geliştirildiği bir alan olduğuna inanıyoruz. Bu sempozyum, lise ve üniversite düzeyindeki gençlerimizin eğitimin felsefi yönünü tartışmalarına imkân tanırken, onların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sundu. Bildirilerin e-kitap olarak yayımlanması, gençlerimizin fikirlerine verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Onların akademik üretimlerinin gelecekte eğitim politikalarına katkı sağlayacağına inanıyor ve bu çalışmaları desteklemeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum" diye konuştu.