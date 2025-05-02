Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engelsiz Kafe’nin açılışının 10’uncu yıl dönümünde “Muratpaşa'mız halktan aldığını halka döndürmeye çalışan bir belediyecilik uygulamaya gayret ediyor.Muratpaşa'mız bütün Türkiye'mize, bütün dünyaya örnek olacak nitelikte bir sosyal hizmet alanıdır” diye konuştu.ANTALYA (İGFA) - Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla 2015 yılında Başkan Uysal’ın projelendirmesiyle Falez sahil bandında açılan Engelsiz Kafe yıllar içinde bir yaşam merkezi halini aldı. Eğitim, sanat, spor ve terapi gibi pek çok alanda ücretsiz etkinliklerin düzenlendiği Engelsiz Kafe, müzik çalışmaları, el sanatları atölyeleri, spor aktiviteleri, seminerler, doğa kampları ve mutfak atölyeleriyle bireylerin hem sosyal hem de kişisel gelişimlerini destekliyor.

Engelsiz Kafe’nin kuruluşunun 10’uncu yıl dönümünde Başkan Uysal, özel bireylerle bir araya geldi. Yıl dönümünde özel bireyler hazırladıkları müzik dinletisi ve dansları izleyicilerle buluşturdu. Keyifli dakikalara sahne olan kutlamada doğum günü pastası da hep birlikte kesildi. Başkan Uysal, Engelsiz Kafe’nin doğum gününde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Muratpaşa'mız bütün Türkiye'mize, bütün dünyaya örnek olacak nitelikte bir sosyal hizmet alanıdır. Bunlar sizin sayenizde.Sizler zaten kendi vergilerinizle kamu bütçesini oluşturuyorsunuz. Hepsi sizin paranız. Hepsi sizin vergileriniz zaten. İşte Muratpaşa'mız bunun bilincinde olan halktan aldığını halka döndürmeye çalışan belediyecilik uygulamaya gayret ediyor.Muratpaşa'mızda laf olsun diye ‘Mış gibi’hiçbir hizmetimiz yoktur. Hepsi kalıcı hizmetlerdir. Bu yıl olan gelecek yıl da olur, herkese olur.”

AİLELER DE MEMNUN

Oğlu Engelsiz Kafe etkinliklerine katılan Beyhan Emek, Engelsiz Kafe’nin severek, isteyerek geldikleri ve kendilerini güvende hissettikleri bir yer olduğunu söyledi. Emek, “Mutluyuz buraya gelmekten. Her türlü imkanından yararlanıyoruz. Doğasından, yeşilliğinden, sessizliğinden, arkadaş ortamından. Çocuklar içerde mutlu. Bizde dışarda veliler olarak mutluyuz. Bize de terapi oluyor burada arkadaşlarla beraber olmak. Çevremiz genişledi, güzel dostluklar kurduk. Daha nice 10 senelere” diye konuştu.