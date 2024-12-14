Gaziantep’te yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen lüks araç sahibine ve sürücüsüne toplam 192 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen araçlara yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen lüks araç durduruldu. Yapılan yasal işlemlerin ardından yetkisiz çakar kullanan araç sahibine ve sürücüsüne toplam 192 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği vurgulandı.