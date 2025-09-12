Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te tarihin en büyük konut seferberliğini başlattık ve hiç olmadığı kadar büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan 360 yeni konut için Şehitkamil ilçesindeki Kuzeyşehir’de temel atma töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kentte başlattığı konut hamlesi, Gazi Konut A.Ş. aracılığıyla devam ediyor. Kentin artan konut ihtiyacına yönelik çözümler sunan projeler kapsamında binlerce aile ev sahibi oldu, yeni etaplarla birlikte bu sayının daha da artması hedefleniyor.

Modern yaşam alanlarının yer aldığı Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde yeni etaplar için geri sayım başlarken, tamamlanan projelerle çok sayıda aile evine kavuştu. Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde bir taraftan tamamlanan konutlar, sahiplerine teslim edilirken, bir taraftan da yeni konutların temeli atılıyor.

Bu kapsamda Tırmak Konut Yapı Kooperatifi aracılığıyla kentteki tırcılar ve makinacılar için yapılacak 360 konutun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmalar tamamlandığında, konutların modern mimarisi ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

Yeni etaplarla binlerce ailenin daha ev sahibi olacağını belirten Şahin, Gaziantep’te konut ihtiyacına yönelik yatırımların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

"Konut meselesi Gaziantep’te sorun olmadan çıkacak"

Gaziantep’te tarihin en büyük konut seferberliğini başlattıklarını belirten Şahin, "Bir belediye başkanı olarak bugün çok mutluyum. Şehrin en büyük sorunu olan konut meselesinde artık toplum biliyor ki konut meselesi Gaziantep’te sorun olmadan çıkacak. Çözüm üreten bir takım, bir ekip ve bir yapı var. Bu yapının en büyük özelliği önce Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un pratik ve cömertliği, sonra da arkadaşlarımızın iş bilmesidir. Önce TOKİ bütün konutlarla ilgili kısmı hem deprem bölgemizin hem şehrin ihtiyacını giderecek konutlara başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un olduğu pozisyonda deprem konutlarından sonra şu anda sosyal konutlar başlıyor. Daha önce zaten Gaziantep’e pozitif ayrımcılık yapılmıştı. Çünkü 500 bin mülteciyle 13 yıldan beri birlikte yaşıyoruz. Çok ciddi manada konut ihtiyacımız çalışıldı. Fakat biz baktık ki çok daha fazla talep var. Her şeyi devletten beklemeden, ‘bunu kendi şirketimiz üzerinden nasıl yaparız?’ dedik ve bunun üzerinde çalıştık. Bir taraftan Kuzeyşehir, bir taraftan Güneyşehir, bir taraftan Nizip’te Fıstık Kent’te şehrin çapını genişlettik, planlamasını yaptık. Konut yerlerini belirledik. Bu konut yerlerinin altyapısını getirecek çalışmayı getirdik. Bu bizim maliyetlerimizi aşağıya düşürdü. Her 6 ayda bin konut yapacağız. Çekilişsiz, kurasız kampanyamızı başlattık. Halkımız yapılan evleri gördüğünde çok beğendi. Geniş balkonlar şehrin kendi dinamiklerine uygun planlamalar, uygun ödeme koşullarıyla Gazi Konut’a talep her geçen gün arttı. Bizde bu talebi karşılamak için her gün yeni bir model üretiyoruz. Bu modelin karşılığında birde halkımızın konut sahibi olacağı model ürettik. Orada da kooperatif kurdular. Bugün tırcılar ve makinacılar kooperatif kurdu. Önce BÜSEM de dükkanlarını yaptılar, dükkanlar tamamlanmak üzere ve ondan sonra, ‘başkanım bize evde lazım. Bizim elimizde paramızda var. Bize yardımcı olun ve biz evimizi de yapalım’ dediler. Bizde onlara yardımcı olduk. Onlara yerini verdik. 360 konutluk 3+1 ve 2+1 konut için temel atma töreni yaptık. 36 ay içerisinde 360 konut tamamlanacak. Bu model bir Türkiye ve dünya modeli olmaya doğru gidiyor. Ben emeği geçen, buraya altyapı getiren ve bu alanın bize verilmesinde yardımcı olan bu takımın başındaki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, ülkemize, şehrimize, Şehitkamil’e ve Kuzeyşehir’e hayırlı olsun diyorum" dedi.