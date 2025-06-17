Gaziantep’te jandarmanın yaptığı operasyonla yakalanan FETÖ terör örgütü üyesi şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Geçmişi geleceğe taşıyan oda: Şark odası Geçmişi geleceğe taşıyan oda: Şark odası

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi olan M.K. isimli 1 şüpheli şahıs Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis kararı olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA