Gaziantep’te jandarmanın yaptığı operasyonla yakalanan FETÖ terör örgütü üyesi şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi olan M.K. isimli 1 şüpheli şahıs Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis kararı olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.