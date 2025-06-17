Nazilli Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılını geride bırakarak yaz tatiline girecek çocuklara yönelik 10 bin adet lunapark biletini ücretsiz olarak dağıtacak.

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla temin edilebilecek biletler, 20-27 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Çocuklar, dağıtılan biletleri 11.00 ile 19.00 saatleri arasında Sümerpark Alanı içerisinde bulunan lunapark alanında kullanabilecek. Tüm öğrencilere keyifli bir yaz tatili geçirmelerini dileyen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Tüm eğitim yılı boyunca çalışan, büyük emekler veren ve dinlenmeyi hak eden çocuklarımız için lunapark biletlerimizi dağıtmaya başladık. Hem öğretmenlerimize hem de evlatlarımıza keyifli bir tatil diliyorum. Öğrencilerimiz ve veliler lunapark biletleri belediyemizden ücretsiz olarak alabilir" ifadelerinikullandı.