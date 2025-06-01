Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen programda imam hatip mezunları bir araya geldi.

Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘Gaziantep Önder Geleneksel İmam Hatipliler Buluşması’nda imam hatip mezunları ve gönüllüleri buluştu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yemek ikramı da yapıldı. Program öncesi bir araya gelen ve hasret gideren imam hatip mezunları ile gönüllüleri, sohbet ederek keyif dolu vakit geçirdi.

Programda bir konuşma yapan Dernek Genel Başkan Yardımcısı İsa Sergin, imam hatip okullarının önemine değinerek, "Bilimden dile, spordan hafızlık proje okullarımıza kadar toplam 10 ayrı branşta imam hatip öğrencilerimiz eğitimlerine devam ediyorlar. Bu imkanların oluşmasında, öğrencilerimizin imam hatip okullarına gitmesinde elbette ki değerli büyüklerimizin ödedikleri bedeller sayesinde olduğunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Allah siz değerli büyüklerimizin ödemiş olduğu bu bedelleri dergah-ı izzetinde bir kurban misali inşallah kabul eylesin" dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de imam hatipli olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, "Bu organizasyonlar gerçekten çok değerli ve kıymetlidir. Bu ruhu geçmişten alıp geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Çünkü imam hatipliler 1950’li yıllardan itibaren gerçekten çok büyük bir boşluğu doldurdu, çok büyük bir manevi alanın oluşmasına katkı sağladı. Sadece imam hatipli olmak tek başına bir değer ifade etmez. İmam hatipli olmak bilincinin içini sonuna doldurmakta sonuna kadar hepimizin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Dr. Yemliha Aksoy ise "İmam Hatip okulları, sadece birer eğitim kurumu değil, aynı zamanda milletimizin manevi değerlerini geleceğe taşıyan kutlu ocaklardır. Nice zorluklara rağmen ayakta kalan, yasaklara, ötekileştirmelere, baskılara rağmen istikametini bozmayan bu kutlu yürüyüş, milletimizin duası ve ferasetiyle büyümüş, bugünlere gelmiştir. İmam hatipli olmak sadece imam ve hatip olmak değil, aynı zamanda kadim değerleriyle barışık, onları sahiplenen ve olmazsa olmazları olarak kabul eden bir mühendis, bir doktor, bir hukukçu, bir yönetici olmak demektir" diye konuştu.

Program imam hatip okullarına ve öğrencilerine katkıda bulunanlara plaket takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Programa, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İsa Sergin, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra kanaat önderleri, imam hatip mezunları ve aileleri katıldı.